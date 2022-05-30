قال الفنان صلاح عبدالله، إنه أول من طالب بتدريس مسيرة اللاعب العالمي محمد صلاح، لطلاب المرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أنه طلب تدريس مسيرته كرحلة إصرار وعزيمة لشخص، وضع هدفًا أمامه وصمم على الوصول إليه.

وعن فيديوهات الهجوم على صلاح بعد مباراة ليفربول وريال مدريد، أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه «رأى دفاع كل الناس عن محمد صلاح ودعمهم له»، مشيرًا إلى أنه شاهد فيديو الهجوم على «تويتر».

وتعجب من الهجوم على صلاح ممن أسموا أنفسهم «جماهير ريال مدريد في مصر»، معقبًا: «محمد صلاح فين! محمد صلاح عمل ماتش عظيم، مفيش كرة ملعبهاش إلا صح، تسديداته كلها بين الـ3 عارضات ومؤثرة جدا، لولا التوفيق غير الطبيعي لحارس مرمى ريال مدريد».

وأكد أن الأغلبية العظمى من المصريين تدعم صلاح بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه يعتبر محمد صلاح ابنه، ويتعامل معه على هذا الأساس.

ونوه إلى أنه كان في حالة نفسية سيئة بعد المباراة؛ بسبب الحزن البادي على وجه صلاح بعد خسارة ليفربول، متابعًا: «النسبة الأكبر تحب صلاح وتدعمه وستشجع الأهلي اليوم، مصر كلها منتظرة على أحر من الجمر والجميع يدعو للأهلي».