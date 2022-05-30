جازبروم تعتزم وقف ضخ الغاز إلى هولندا لرفضها الدفع بالروبل

تعتزم شركة جازبروم الروسية الحكومية، التوقف عن توريد الغاز إلى هولندا اعتبارا من غد الثلاثاء.



وقالت شركة "جاز تيرا" الهولندية للغاز في مدينة جرونينجن اليوم الاثنين، إن جازبروم لن تورد في الفترة بين 31 مايو حتى 30 سبتمبر المقبل 2 مليار متر مكعب من الغاز تم طلبها.



وأوضحت الشركة الهولندية أن السبب في ذلك هو رفضها دفع حسابات الغاز بالروبل.



وذكرت الشركة أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى اختناقات في إمدادات الغاز، مشيرة إلى أنها اشترت الغاز بالفعل من مكان آخر.



وينتهي العقد بين "جاز تيرا" و"جازبروم" بحلول مطلع أكتوبر المقبل.



وستكون هولندا الدولة الرابعة، بعد بولندا وبلغاريا وفنلندا، التي قطعت روسيا عنها الغاز.



كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد هدد بقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى ما وصفها بـ"الدول غير الصديقة"، في حال رفضها الدفع بالروبل، وذلك ردا على العقوبات التي تفرضه هذه الدول على موسكو.