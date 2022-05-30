الصين تسجل أقل عدد من حالات كورونا منذ حوالي 3 أشهر

أعلنت الصين تسجيل أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، في ظل تراجع انتشار "كوفيد -19" ببكين وشنغهاي، مما شجع السلطات على تخفيف بعض الضوابط الأكثر صرامة المفروضة لمكافحة تفشي الجائحة، والتحرك لتحفيز الاقتصاد المتعثر في البلاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن الإصابات في بكين تراجعت أمس الأحد لتسجل 12 حالة، مقابل 21 حالة أمس الاول السبت.

وبدأت السلطات أمس تخفيف القيود المفروضة على الحركة في العديد من المناطق، بعد أن قال المسؤولون إن انتشار المرض تحت السيطرة.

وقد أدى هذا التراجع في أعداد حالات الإصابة إلى تهدئة المخاوف من احتمالية أن تتجه بكين نحو فرض إغلاق عندما كانت تعلن تسجيل عشرات حالات الإصابة على الرغم من القيود الصارمة المفروضة بصورة متزايدة.