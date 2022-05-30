سفينة إنقاذ تقل نحو 300 مهاجر ترسو في صقلية

بعد عدة أيام من الانتظار، تم السماح لسفينة الإنقاذ "اوشن فايكنج" بالرسو في صقلية وعلى متنها 294 مهاجرا.



ودخلت السفينة ميناء "بوزالو" على الطرف الجنوبي من الجزيرة الإيطالية صباح اليوم الاثنين. وظل بعض المهاجرين، الذي تم انقاذهم خلال عدة عمليات، على متن السفينة لأكثر من أسبوع، مع انتظار السفينة تخصيص ميناء آمن لها.



وأعلنت منظمة "اس او اس ميديتيراني" التي تدير السفينة مساء أمس الأحد أنه تم السماح للسفينة "أوشن فايكنج" بالرسو في ميناء بوزالو.



ويحاول آلاف المهاجرين القيام بالرحلة الخطيرة من ساحل شمال أفريقيا إلى الاتحاد الأوروبي كل عام بحثا عن حياة أفضل، أو فرارا من الصراع والاضطهاد. إلا أن هذه الرحلة كثيرا ما تنتهي عندما يدفع بعضهم حياتهم ثمنا لها .