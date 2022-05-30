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وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة تزور كييف

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 10:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 10:10 ص

وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتبت كولونا - في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" - "وصلت لتوي إلى أوكرانيا للتعبير عن دعم فرنسا للشعب الأوكراني".

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان لها اليوم - أن الوزيرة ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيرها الأوكراني ديميترو كوليبا، كما ستزور بلدة بوتشا، التي شهدت مجازر في حق المدنيين، وتسلم مساعدات مقدمة من الحكومة الفرنسية، عبارة عن سيارات إطفاء وسيارات إسعاف.

وكانت كولونا، التي تولت منصبها قبل أيام في الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة إليزابيث بورن، قد تحدثت مع نظيرها الأوكراني، للمرة الأولى في 26 مايو الجاري.

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