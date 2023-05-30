قال القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن الجيش السوداني لم يستخدم بعد كامل قوته المميتة، لكنه سيضطر لاستخدامها إذا لم تنصع قوات الدعم السريع أو تستجيب لصوت العقل.

جاء ذلك خلال تفقده القوات المرابطة ببعض المواقع، حيث أشاد خلال زيارته، بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين، وفقا لبيان من القوات المسلحة السودانية

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى تحقيق النصر، وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد، مؤكداً أن النصر قريب لا محالة.

ودعا البرهان إلى «عدم الالتفاف إلى ما يبثه إعلام الميليشيا المتمردة»، ساخرًا من ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان، وتساءل: «أين الكيزان بين هؤلاء الجنود؟».

ولفت البرهان إلى أن كل المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وعن تمديد هدنة وقف إطلاق النار، قال عبد الفتاح البرهان إنه تمت الموافقة عليها بغرض تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير.

القيادة العامة للقوات المسلحة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣م

تفقد اليوم السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح #البرهان القوات المرابطة ببعض المواقع وأشاد سيادته بوقفة الشعب السوداني pic.twitter.com/nZqvqdAoHd — القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) May 30, 2023

واتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء أمس الاثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.

وقال المكتب الأمريكي للشئون الإفريقية، في بيان له، إن التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول.