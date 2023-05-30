المستشار الألماني يبحث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني الأوضاع في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، إن المستشار الألماني أولاف شولتز، بحث هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوضع السياسي والعسكري والإنساني في أوكرانيا.

وأضاف أن الرئيس زيلينسكي أبلغ المستشار الألماني تأثير الضربات الجوية الروسية الأخيرة على المدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية، موجها الشكر للحكومة الألمانية على الدعم العسكري خاصة؛ لتعزيز نظام الدفاع الجوي الأوكراني.

وتابع المتحدث، أن المستشار الألماني أدان الضربات الجوية الروسية المتجددة على أهداف مدنية أوكرانية، مؤكدا تضامنه مع أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية، كما أعلن أن ألمانيا ستواصل دعمها لأوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

وذكر أن المستشار الألماني والرئيس الأوكراني، اتفقا على مواصلة التبادل البناء بينهما، وبهدف الدعم العالمي لحل السلام، والبقاء على اتصال وثيق.