أول تعليق من بوتين بعد هجمات الدرونز على موسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم الأوكراني بطائرات دون طيار "درونز" على العاصمة الروسية موسكو "عملية إرهابية" هدفها استفزازي، مشددا على أن هدف كييف هو ترهيب السكان في روسيا.

وأضاف بوتين، في كلمة نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن أنظمة الدفاع الجوي عملت بشكل طبيعي وبكفاءة خلال الهجوم الإرهابي بطائرات الدرونز.

وتابع: واجهنا مثل هذه الهجمات في سوريا على الرغم من أن حجم العاصمة الروسية لا يقارن مع المدن السورية.

وأعلن بوتين أن روسيا دمرت المقر الرئيسي للمخابرات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافا لكييف التي تهاجم أهدافا مدنية.

وذكر أن "حلف شمال الأطلسي (الناتو) خدع روسيا بتعهداته عدم التمدد نحو الشرق وحاول ضم أوكرانيا".