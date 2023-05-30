بايدن في «يوم الذكرى» يشيد بتضحيات أجيال من الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم من أجل بلادهم

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة بمناسبة إحياء يوم الذكرى، بتضحيات أجيال من الجنود الأمريكيين الذين لقوا حتفهم من أجل بلادهم، لافتا إلى أنهم "ماتوا لكي تحيا بلادنا".

وأضاف بايدن - في كلمته التي نقلتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الإثنين/ - " في يوم الذكرى نكرم من قدموا التضحية الأسمى من أجل بلادنا"، مشيرا إلى أهمية تجديد الالتزام تجاه أفراد الجيش الأمريكي الذين فقدوا أرواحهم.

وشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في مراسم إحياء يوم الذكرى بزيارة مقبرة أرلينغتون الوطنية برفقة نائبته كاميلا هاريس ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

ويعد يوم الذكرى عطلة رسمية فيدرالية في أمريكا منذ عام 1971.



