الشناوي يعلن جاهزيته لنهائي دوري أبطال إفريقيا

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أعلن محمد الشناوي، حارس الأهلي، جاهزيته لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي اسنتجرام: "العودة".

وكان الشناوي خارج الحسابات الفنية في مواجهة الترجي الماضية في دوري الأبطال، بالإضافة لكونه كان لديه عقوبة إيقاف ثلاث مباريات بالدوري المحلي ليغيب أمام إنبي وطلائع الجيش وسيراميكا.

ووضع الجهاز الطبي برنامجاً تأهيلياً للشناوي لتجهيزه للتواجد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيكون 4 يونيو المقبل، واللاعب كان يحتاج من 10 أيام إلي أسبوعين لكي يكون جاهزا للعودة للمشاركة في المباريات.