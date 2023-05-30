رئيس الوزراء الفلسطيني: إعلان الجزائر فتح الطريق أمام إنهاء الانقسام

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن «إعلان الجزائر بدون أدنى شك فتح طريقاً أمام إنهاء الانقسام»، منوهًا أن «هذا الإعلان كان بحاجة إلى تفاصيل التفاصيل، من أجل إخراجه لعملية تنفيذية».

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، مساء الثلاثاء: «وبالتالي الإعلان فيه من العموميات ما يكفي ما نتفق عليه، وفيه نواقص من التفاصيل ما يحتاج إلى استكمال هذا الجهد الذي بذل في الجزائر مشكورا».

وأكمل: «ملف المصالحة تديره مصر الشقيقة، والجهد الإضافي الذي بذلته الجزائر مشكورا، لكن بصراحة شيء مؤلم هذا الانقسام قد مضى عليه أكثر من 15 عاما وبالتالي مثل الشاحنة التي تغرزها في الرمل، كلما طال الزمن كلما كان صعب إخراجها».

ولفت أنه في جميع الأحوال جرت المحاولة 4 مرات إلى أن نصل اتفاقاً، بواقع اتفاقين في القاهرة واتفاق في الدوحة واتفاق في الشاطئ، وللأسف الشديد لم يكتب لأي من هذه الاتفاقيات أن يترجم إلى أرض الواقع والنجاح.