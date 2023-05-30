مصطفى شلبي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك والطلائع

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توج مصطفى شلبي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض وطلائع الجيش، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 27 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك قد حقق الانتصار بهدفين دون رد أمام الطلائع، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، في الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فوز مصطفى شلبي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء الثلاثاء.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، يوم الإثنين القادم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري المصري.