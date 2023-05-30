آينتراخت فرانكفورت يفعل بند شراء إبيمبي

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أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تفعيل بند شراء لاعب خط الوسط الفرنسي إريك جونيور دينا إبيمبي، وقد وقع اللاعب عقدا حتى يونيو 2027.

وكان إبيمبي قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت بعقد إعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

وشارك إبيمبي في 28 مباراة مع آينتراخت في كل المسابقات خلال هذا الموسم، وسجل للفريق ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.

وقال تيمو هاردونج الذي سيتولى منصب مدير الكرة بنادي آينتراخت في يوليو المقبل: "في موسمه الأول مع الفريق، أظهر إريك جونيور لنا الإمكانيات الهائلة التي يحظى بها."

وأتم:"نحن سعداء باستمراره في آينتراخت ونتطلع إلى مساعدته في طريق التطور الواعد."