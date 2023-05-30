الرئيس الإسرائيلي يزور أذربيجان لأول مرة

سافر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إلى أذربيجان، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة يقوم بها لباكو.

ويعتزم هرتسوج، خلال الزيارة التي تستمر يومين إجراء مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف بشأن تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وقال هرتسوج، إن أذربيجان دولة "صديقة ومقربة ومهمة ورئيسية". ووفقا لموقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، فقد تم نشر الآلاف من قوات الأمن في باكو لتأمين الزيارة.

وأضاف هرتسوج، أنه لا يمكن نسيان أن أذربيجان دولة جارة لإيران، ونقل موقع "واي نت" عن هرتسوج القول "إيران عامل عدم استقرار في المنطقة دائما ما تقوم بأعمال ضد دولة إسرائيل وضد تنمية تحالف السلام والأمن في المنطقة، وسوف أناقش هذا الأمر بالتأكيد".

ويذكر أن أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة افتتحت سفارة في تل آبيب في مارس الماضي، ولإسرائيل سفارة في باكو منذ عام 1993.