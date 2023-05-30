هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه «البصة»

طرح الفنان هيثم شاكر أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم «البصة»، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم .

وتقول كلمات الأغنية: «أنا قابلت ياما، وقابلوني ياما، مصادفتش دلع وطعامة، يوم بالشكل ده، سحرني وملكني، ده صادني وشبكني، يا سلام لو في عمري شاركني، ونفضل كده، البصة في عيونه نار، لأ بجد ومش هزار، يتدفع مليون دولار، ولا يغيبش عني».

وكان طرح هيثم شاكر أغنية مؤخرا، أغنية «شوفت»، والتي جمعته بالمطربة ميرنا هشام، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف مكاوي.