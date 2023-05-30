الوزراء السعودي يفوض وزيري الإعلام والنقل بالتباحث مع مصر بشأن مذكرات تفاهم

فوض مجلس الوزراء السعودي وزيري الإعلام والنقل في المملكة بالتباحث مع مصر بشأن مذكرات تفاهم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والاتفاقية مع هيئة قناة السويس.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري - في بيانه لوكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، حيث فوض المجلس وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أو من ينيبه، بالتباحث مع مصر وتشاد والبحرين، وقطر، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري في تشاد، ووزارة شؤون الإعلام البحرينية، والمؤسسة القطرية للإعلام.

كما فوّض المجلس، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل السعودية وهيئة قناة السويس، للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر قناة السويس.

وقرر مجلس الوزراء السعودي أيضا تفويض عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة بالتباحث مع عدد من الدول حول مشروعات مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.