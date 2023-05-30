انفعلت الفنانة حورية فرغلي، بسبب المثار على المواقع الإخبارية بشأن خطبتها للإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلة إنها من الممكن أن ترفع قضية على الإعلامي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صبايا الشمس»، مساء الاثنين، إن القائمين على برنامج «فارس» تواصلوا معها منذ أسبوع لعقد لقاء، مشيرة إلى أنها رأته للمرة الأولى يوم الأحد الماضي.

ولفتت إلى أن اللقاء تم تصويره بوجود والدتها، مضيفة عن فيديو رقصهما: «بعد التصوير قال لي بتحبي ماجد المهندس، قلت له آه طبعًا بحبه، فقال لي تحبي ترقصي، فرقصت معاه عشان مكسفوش من باب إني بجامله وبرحب بيه».

وأشارت إلى أنه صورها دون معرفتها بالأمر، معقبة: «كان يلتقط العديد من صور السيفلي في المكان وتركته على راحته، ولم نتحدث سويًا إلا عند تصوير اللقاء».

وأكدت أنها لم تخطب لأي رجل مؤخرًا، متسائلة: «هل شاف أبويا أو أمي أو أخويا، خطبني من نفسي؟ أنا فتحت لك بيتي ورحبت به وكنت تعبانة وعملت معه اللقاء، ليه تعمل لي مشاكل؟».

واستطردت: «كان بيجي مصر يعمل لقاءات زي ما عمل مع رانيا يوسف عشان يعمل تريند، وعمل اللي عمله معايا عشان يطلع تريند.. أنا ممكن أرفع قضية وفي شهود»، بحسب تعبيرها.

وواصلت: «عاوز تعمل بروباجندا وأنا واحدة من ضحاياك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، مش من حقك تقول خبر شخصي أنا ممكن أرفع عليك قضية رد شرف، إفرض إني متجوزة في السر.. لو اتجوزت أو اتخطبت مصر كلها هتعرف وهكون فخورة جدا بالإنسان اللي هقابله، لكن أنا مش مخطوبة ولا هتجوز دلوقتي ومفيش حد في حياتي».