الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف حملتها على الأونروا وعدم تصنيفها «منظمة إرهابية»

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دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، يوم الخميس إسرائيل "لوقف حملتها" على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعدم المضي في تصنيفها "منظمة إرهابية".

وقال لينارتشيتش، عبر منصة إكس عقب لقاء مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن على إسرائيل "الامتثال لالتزاماتها القانونية لضمان سلامة وأمن موظفي الأونروا ومبانيها".

وأضاف "هناك حاجة عاجلة للالتزام الكامل" بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة حول الحرب في قطاع غزة، ولزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وذكر المسئول الأوروبي، أنه أكد للمفوض العام للأونروا دعم الاتحاد الأوروبي السياسي والمالي للأونروا "وعملها الضروري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة".