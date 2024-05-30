 لبنان تعرب عن تقديرها لموقف أيرلندا بالاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة - بوابة الشروق
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لبنان تعرب عن تقديرها لموقف أيرلندا بالاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة

د ب ا
نشر في: الخميس 30 مايو 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: الخميس 30 مايو 2024 - 9:46 م

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس، في اتصال هاتفي بنظيره الأيرلندي سيمون هاريس، عن تقديره لموقف أيرلندا بالاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أعرب ميقاتي عن أمله في أن تكون هذه الخطوة "محطة نحو اعتراف كل الدول بدولة فلسطين للوصول إلى حلّ الدولتين والسلام الدائم في المنطقة".

يذكر أن إسبانيا وأيرلندا والنرويج كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، رسمياً اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة.

كما أعلنت سلوفينيا اليوم الخميس، أنها تعتزم الانضمام إلى قائمة الدول الأوروبية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.


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