رئيس جهاز تنمية المشروعات: نعمل على تنفيذ رؤية الدولة في النهوض بصناعة الأثاث بدمياط

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات العاملة في قطاع الأثاث بدمياط؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر التي تتمتع بجودة عالية في الإنتاج وقدرة على المنافسة محليا وعالميا.

وأضاف رحمي، في بيان له، اليوم الخميس، أن الجهاز ينسق بشكل مستمر مع محافظة دمياط لتنظيم معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ومنتظم في محافظة القاهرة، بجانب العمل على تطويره من دورة إلى أخرى، مما يتيح لصناع الأثاث في دمياط الوصول إلى عملاء جدد وسوق أكبر يساعدهم على التوسع في مشروعاتهم ونموها.

وقال إن معرض "صنع في دمياط " يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تقديم كل الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، مضيفا أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية حيث حقق المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه وإجمالي مبيعات تصل إلى 270 مليون جنيه بمشاركة مئات العارضين.

وذكر رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ ما يزيد على 250 مليون جنيه في مجال الأثاث استفاد منها ما يزيد على 5700 مشروع وفرت 18 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 أبريل 2024.

وأضاف أن الجهاز أتاح الآلاف من الخدمات غير المالية من خلال وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظة منها رخص نهائية وشهادات تصنيف ومزايا مما يسمح لأصحاب المشروعات الاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 مؤكدا أن كل المشروعات المشاركة من عملاء الجهاز في هذه الدورة من المعرض قد تم توفيق أوضاعها.

- مبادرة تدوم دمياط

وأشار رحمي إلى تنفيذ الجهاز حاليا مبادرة "تدوم دمياط.. مع جهاز تنمية المشروعات"؛ لتمويل صناع الأثاث بالمحافظة بإجمالي قدره 50 مليون جنيه ووجه الدعوة لأصحاب المشروعات للتوجه لمكتب الجهاز بالمحافظة للاستفادة من هذه المبادرة بالإضافة إلى عدد متنوع من الخدمات غير المالية لمساعدة المشروعات على تطوير منتجاتها وآلياتها الإدارية.

وأضاف أنه سبق وتم تكليف الجهاز بتمويل مشروعات فرش الإسكان الاجتماعي بشاير الخير 3، 5 بغيط العنب بمحافظة الاسكندرية.

- صنع في دمياط

من جهتها، أكدت منال عوض محافظ دمياط، أن معرض "صنع في دمياط" يستهدف استكمال الخطة التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة الوطنية بدمياط، ولدعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في خلق آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم. وأشادت عوض بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعرض بشكل سنوي وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما اثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة.

وجدير بالذكر أن المعرض في دورته الحالية يضم أكثر من 50 مصنع أثاث يعرضون تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة للجميع.