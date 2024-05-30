تفاصيل مقتل جنديين إسرائيليين دهسا بالضفة وثالث بالمعارك في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل جنديين إسرائيليين دهسا في شمالي الضفة الغربية المحتلة وثالث بالمعارك في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الرقيب إيليا هيلل، 20 عاما، والرقيب دييجو هرساج، 20 عاما، وكلاهما جنديان في كتيبة تخشون (90) لواء كفير، قتلا دهسا بالقرب من نابلس في شمالي الضفة الغربية مساء الأربعاء.

ووفق البيان "وصل رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، مساء أمس الأربعاء، إلى مكان وقوع عملية الدهس بجوار نابلس والتي أسفرت عن مقتل جنديين من لواء كفير"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضاف: "أجرى رئيس الأركان تحقيقًا أوليًا وتقييمًا للوضع في النقطة مع قائد فرقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، يكي دولف، وقائد لواء السامرة، شمعون سيسو، وممثلين عن جهاز الأمن العام والشرطة وغيرهم من القادة".

وذكر أن الرقيب يديديا عزوجي، 21 عاما، وهو جندي في الكتيبة 101 لواء المظليين قتل بالمعارك في شمالي قطاع غزة، دون توضيح تفاصيل مقتله.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة بالمعارك في شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وتابع أن جنديا في الكتيبة 101 لواء المظليين أصيب بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة وجنديان من الكتيبة 601 اللواء 401 أصيبا بجروح خطيرة بالمعارك في جنوبي قطاع غزة، دون تفاصيل أخرى.

واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 642 بينهم 291 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

كما أصيب 3643 منذ بداية الحرب بينهم 1831 بالمعارك البرية في قطاع غزة..

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 117 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​



