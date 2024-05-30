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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٨٤.٧ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٢٦٠ طالبا وطالبة، حضر منهم ١٨٥٥٤٥ طالبا وطالبة ونجح ١٥٧٣٣٦.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٣.٨%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٩١%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٧.٦%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٦٢.٣%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٧.٣٥ %، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٧.٢٩% وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٦%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.