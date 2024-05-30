أمريكا والتشيك توقعان مذكرة تعاون لمكافحة حملات المعلومات المضللة والخاطئة من جانب روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت الولايات المتحدة وجمهورية التشيك مذكرة في براغ، اليوم الخميس، للتعاون في مكافحة حملات المعلومات المضللة.

ووقع المذكرة، الموجهة ضد روسيا، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره التشيكي يان ليبافسكي.

وقال بلينكن إن التعاون بين البلدين في هذا المجال من شأنه "مواجهة المعلومات المضللة والخاطئة على نحو فعال، وهي سم يبثه خصومنا في ديمقراطياتنا".

وقال وزير الخارجية التشيكي ليبافسكي إن روسيا تستهدف الديمقراطيات في أنحاء العالم بوسائل الحرب السيبرانية، والدعاية وعمليات أخرى، مشيرا إلى شبكة الدعاية "صوت أوروبا" الموالية لموسكو والتي أضافتها بلاده والاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى قائمة العقوبات ضد روسيا.

يشار إلى أن وزيرالخارجية الأمريكي موجود في براغ حتى غد الجمعة للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بلينكن إن جمهورية التشيك تواصل تقديم مساهمات مهمة للتحالف العسكري الذي انضمت إليه قبل عشرين عاما.