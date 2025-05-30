 شيكابالا: الجميع يساند الأهلي.. والزمالك يحارب من الجميع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شيكابالا: الجميع يساند الأهلي.. والزمالك يحارب من الجميع

الشروق
نشر في: الجمعة 30 مايو 2025 - 12:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 مايو 2025 - 12:09 ص

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أن ما يحدث في الكرة المصرية غير طبيعي للغاية، مشيرا إلى أن المنافسة على البطولات غير طبيعي.

وقال شيكابالا في "بودكاست" مع أحمد حسام ميدو: "الزمالك يُحارب من الجميع وكأننا نلعب في الدوري الإنجليزي، الزمالك لا يملك إلا (اللوجو) وجماهيره فقط".

وأضاف: "الجانب الأخر.. الجميع يساعده وهذا ليس طبيعيًا، هل نريد أن تكون كرة القدم جيدة أم سيكون هناك فريقًا وحيدًا فائزًا؟، نغلق الزمالك إذا أردنا أن يكون فريق واحد هو الفائز فقط".

وأنهى: "المنافسة على البطولات في صالح الكرة المصرية، وسعيد بوصول بيراميدز لنهائي أفريقيا لأنهم يستحقوا ذلك".

 


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