العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل

شهد مسرح قصر النيل، مساء أمس الخميس، افتتاح العرض المسرحي الموسيقي "صوت وصورة"، وسط حضور جماهيري كامل العدد، إلى جانب كوكبة من نجوم الفن والإعلام من مصر والعالم العربي.

وكان من بين الحضور الدكتور أشرف زكي، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنانة وفاء عامر، والمخرج محمد عبد العزيز، والمهندس أسامة الشيخ، والفنانة سما إبراهيم، والفنان محمد أبو داوود، والمخرج وائل إحسان، والإعلامية هند رشاد، والإعلامية فريدة الزمر.

ويُجسِّد العرض سيرة ومسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وقد سبق أن حقق نجاحًا كبيرًا عند تقديمه في موسم الرياض وفي دولة الكويت، ليبدأ مساء أمس أولى ليالي عرضه في مصر، على خشبة المسرح الذي غنّت عليه أم كلثوم آخر مرة عام 1973، في لحظة استثنائية من التلاقي بين التاريخ والفن.

وقدّمت الفنانة مروة ناجي أداءً مبهراً لأشهر أغنيات كوكب الشرق، مصحوبًا بسرد بصري ودرامي يستعرض أبرز محطات رحلتها الفنية، حيث لاقت تجاوبًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور.

وفاجأت ناجي الجمهور بأداء الأغنية النادرة "أوقاتي بتحلو" التي كانت أم كلثوم قد بدأت التحضير لها لكنها رحلت قبل أن تؤديها. الأغنية من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي، وقد لاقت تفاعلاً كبيرًا خلال العرض، واعتُبرت لحظة ذروة فنية ووجدانية.

وتحوّل بهو المسرح إلى معرض مصغّر يضم مقتنيات نادرة لسيدة الغناء العربي، من بينها صور، ومتعلقات شخصية، ومخطوطات لأغانيها، حيث حرص الجمهور على التقاط الصور التذكارية وسط أجواء استحضرت عبق الزمن الجميل وروح العصر الذهبي للطرب العربي.

العرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبد السلام، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، ويهدف إلى تقديم تجربة موسيقية بصرية تمزج بين الصوت والحكاية والمؤثرات، ليشكل ما يشبه "آلة زمن" تعيد أم كلثوم إلى جمهورها، وتمنح الأجيال الجديدة فرصة عيش لحظة من المجد الفني الخالد.