بولندا تتأهب لجولة إعادة محتدمة في الانتخابات الرئاسية

من المتوقع أن تكون جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ببولندا مطلع الأسبوع سباقا محتدما للغاية فيما أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرت اليوم الجمعة، فارقا بسيطا بين المرشحين.

وأظهر استطلاع رأي أُجري لصالح بوابة "أونيت" الإلكترونية، أن عمدة وارسو الليبرالي رافال ترزاسكوفسكي في المقدمة بحصوله على 1ر50 % من الأصوات، يليه المحافظ اليميني كارول نافروتسكي بحصوله على 9ر49 %.

وأظهر استطلاع آخر بتكليف من بوابة فيرتوالن بولسكا إلى نتيجة مختلفة، حيث أظهر نافروتسكي متصدرا بفارق ضئيل بحصوله على 63ر50 % من الأصوات مقابل حصول ترزاسكوفسكي على 37ر49 %.

ومن المنتظر أن يكون للانتخابات التي تجرى بعد غد الأحد، تأثير حاسم على مستقبل بولندا وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي.

ومن شأن فوز ترزاسكوفسكي الموالي للاتحاد الأوروبي والذي ينتمي لحزب الائتلاف المدني الذي يرأسه رئيس الوزراء دونالد توسك، أن يسمح لتوسك بالدفع بأجندته الإصلاحية.

ومن ناحية أخرى، يأتي نافروتسكي من حزب القانون والعدالة القومي المحافظ مثل الرئيس الحالي أندريه دودا الذي منع الكثير من المشاريع التشريعية للحكومة بسلطة الرفض.