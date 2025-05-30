استطلاع: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة إذا أجريت انتخابات اليوم

الاستطلاع يشير إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش لن ينجح في عبور نسبة الحسم إذا أجريت انتخابات اليوم ما يزيد ضعف كتلة نتنياهو

أظهر استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، الجمعة، أن المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل حكومة إذا أجريت انتخابات اليوم.

ووفق الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" (خاص) لصالح صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة، إذا أجريت انتخابات اليوم، فسيحصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 49 مقعدا بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مقابل 61 مقعدا للمعارضة، و10 مقاعد للنواب العرب.

ويضم الكنيست 120 مقعدا، ويلزم لأي حزب أو ائتلاف الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة لرفض نتنياهو إجراء أي اقتراع في ظل الحرب.

ويشير الاستطلاع إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لن ينجح في عبور نسبة الحسم إذا أجريت انتخابات اليوم، ما يزيد ضعف كتلة نتنياهو.

كما أظهر الاستطلاع أن فرص معسكر نتنياهو ستتراجع أكثر إذا قرر رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت خوض الانتخابات.

وأشار إلى أنه في مثل هذه الحالة فإن المعسكر المؤيد لنتنياهو سيحصل على 44 مقعدا فقط، فيما يحصل المعسكر المعارض على 66 مقعدا، وتذهب 10 مقاعد للنواب العرب.

وأجري الاستطلاع على عينة عشوائية شملت 500 إسرائيلي، وبلغ هامش الخطأ 4.4 بالمئة.

وتتصاعد في الشارع الإسرائيلي الأصوات المنتقدة لنتنياهو جراء تضحيته بالأسرى في غزة، استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته الائتلافية، الذي هدد بالخروج من الائتلاف وإسقاط الحكومة حال وقف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.