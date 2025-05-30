شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من المواطنين، وبرغم توافد رحلات اليوم الواحد على المحافظة، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث وصلت العظمى إلى 32 والصغرى 22 درجة مئوية على مستوى الجمهورية، كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال عبدالرحمن محمد، أحد المصطافين على شاطئ بحري، ومن محافظة البحيرة، إنه جاء ضمن رحلات اليوم الواحد، مع مجموعة من الأصدقاء للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية، بالتزامن مع موجة الحر.

وأضاف جابر صبحي، أحد المترددين على شاطئ بحري، أنه عقب انتهاء امتحانات النقل يأتي للشاطئ مع أسرته، وقبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة تكون الشواطئ مزدحمة جدًا، مضيفًا أن أجمل وقت للاستمتاع بالبحر في نهاية شهر مايو.

وأضاف محمد مهدي، أحد مسؤولي شاطئ السيالة ببحري في الإسكندرية، أنه تنفيذًا لتكليفات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تم تجهيز الشاطئ مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال المصطافين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، دعت المواطنين للتوجه إلى الشواطئ، للاستمتاع بالبحر والتقاط الصور التذكارية، وشددت على أهمية التزام المصطافين بالتعليمات واتباع دلالات ألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى توجيهات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.