البرازيل تنتقد تصنيف أمريكا عصابتي مخدرات كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين

انتقدت الحكومة البرازيلية بشدة القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة لتصنيف عصابتين للمخدرات كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

وقالت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بيان "السيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض".

وأضافت الحكومة "ترفض البرازيل أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في شئونها الداخلية" وحذرت البرازيل أيضا من اتخاذ "إجراءات تعسفية من الخارج" يمكن استخدامها كذريعة لمهاجمة سيادة واقتصاد البرازيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت اعتزامها تصنيف جماعتين إجراميتين في البرازيل منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

وأكد الرئيس لولا دا سيلفا، أنه سوف يفسر مثل هذه الخطوة على أنها تدخل يصب في مصلحة منافسه، السيناتور فلافيو بولسونارو، في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر أكتوبر المقبل.