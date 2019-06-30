«IDC» تمنح مسئول تكنولوجيا «المصرف المتحد» جائزة التميز فى التحول الرقمى

حصل أحمد حلمى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمصرف المتحد على جائزة التميز على مستوى مصر، من الاتحاد الدولى للمعلومات IDC تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال أحمد حلمى، إن هذا التكريم جاء بعد جهد فى عملية التحول الرقمى بالمصرف المتحد، وتهيئة بيئة العمل لاستقبال هذه النوعية من التكنولوجيا، والتى باتت أمرا ضروريا فى ظل تنافسية الأداء المصرفى العالمى، وكذلك تعظيم العائد من القطاع المصرفى لخدمة الاقتصاد القومى.

ويمتلك «حلمى» تاريخا حافلا فى مجال التطبيقات التكنولوجية المعلوماتية والتقنية الرقمية فى العديد من البنوك بالسوق المصرية؛ منهم: البنك الكويتى الوطنى ــ وبنك سوسيتيه جنرال – وبنك MiBank ــ وشركة IBM، وعدد من البنوك، مما أهله لتولى رئاسة قطاع التكنولوجيا المعلومات بالمصرف المتحد، ووضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية والإشراف الكامل على عملية التحول الرقمى بالمصرف التى استغرقت حوالى 3 سنوات ومستمرة.

وبدأت بتطبيق الإصدار الأحدث للنظم البنكى الرئيسى من شركة Misys، فضلًا عن إدخال التطبيقات العالمية الحديثة فى مجال التعاملات البنكية والتعاون مع قطاع البنك المختلفة؛ لتطبيق العديد من المنتجات والخدمات الرقمية بالمصرف المتحد، تحت شعار «بنكك على الخط» منها: المدفوعات الحكومية، والمحفظة الرقمية، والإنترنت البنكى، والموبيل البنكى، كذلك العمل على الانتهاء من تطبيق البطاقات اللاتلامسية، وبطاقة ميزة فى غضون شهرين.