مقتل شخص في مظاهرات للمعارضة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

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قتل شخص أثناء مظاهرات للمعارضة اليوم الأحد، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أعلن نائب برلماني معارض.

وقتل الرجل، الذي وصفه البرلماني المعارض جان بابتيستي كاسيكوا بأنه ناشط، أثناء مسيرة في مدينة جوما شرقي البلاد.

وقال كاسيكوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قتل الناشط برصاصة أطلقتها الشرطة التي نشرتها السلطات".

وأكد المتحدث باسم الشرطة بيروت موانامبوتو، أن الرجل قتل بنيران الشرطة. وأضاف أن تم إلقاء القبض على شرطي بعد الحادث.

ومنعت الشرطة مسيرة مماثلة من الانطلاق في كينشاسا. وقام ضباط الشرطة بخرق إطارات سيارات تخص سياسيي المعارضة مارتين فايولو وأدولفي موزيتو.

وانطلقت المظاهرات التي نظمها فايولو وموزيتو ضد الرئيس المنتخب حديثا فيليكس تشيسيكيدي.

ويتهم سياسيو المعارضة تشيسيكيدي بأنه دمية في يد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد لمدة 18 عاما.