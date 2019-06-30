مصلحة الجمارك: تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية يوليو

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية يوليو.
وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:
العملة السعر بالجنيه
دولار أمريكي 16
يورو 1968ر18
جنيه إسترليني 3424ر20
دولار كندي 1868ر12
كرون دنمركي 4379ر2
كرون نرويجي 8796ر1
كرون سويدي 7255ر1
فرنك سويسري 3666ر16
100 ين ياباني 8382ر14
ريـال سعودي 2665ر4
دينار كويتي 7358ر52
درهم إماراتي 3564ر4
دولار إسترالي 1952ر11
دينار بحريني 4461ر42
ريـال عماني 5575ر41
ريـال قطري 3950ر4
دينار أردني 5989ر22
يوان صيني 3269ر2
وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 77ر16 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.