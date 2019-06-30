مصلحة الجمارك: تعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه حتى نهاية يوليو

أعلنت مصلحة الجمارك، اليوم، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من غد الاثنين وحتى نهاية يوليو.

وأوضحت الجمارك، في بيان لها اليوم، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:

العملة السعر بالجنيه

دولار أمريكي 16

يورو 1968ر18

جنيه إسترليني 3424ر20

دولار كندي 1868ر12

كرون دنمركي 4379ر2

كرون نرويجي 8796ر1

كرون سويدي 7255ر1

فرنك سويسري 3666ر16

100 ين ياباني 8382ر14

ريـال سعودي 2665ر4

دينار كويتي 7358ر52

درهم إماراتي 3564ر4

دولار إسترالي 1952ر11

دينار بحريني 4461ر42

ريـال عماني 5575ر41

ريـال قطري 3950ر4

دينار أردني 5989ر22

يوان صيني 3269ر2

وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي 77ر16 جنيه لبعض السلع منها الألعاب النارية وأصناف مفروشات والأحذية الرياضية.