تبدأ نهاية الاسبوع الحالى أعمال معاينة وتوثيق مساكن حجاج شركات السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وعددهم 36 ألف حاج حيث سيتم معاينة جميع الفنادق والابراج السكنية التى حجزتها الشركات المنظمة للحج السياحى هذا العام.

يتابع مجدى شلبى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع شركات السياحة بوزارة السياحة أعمال لجان التوثيق والمعاينة للاطمئنان على التزام الشركات بضوابط التسكين التى اعتمدتها وزارة السياحة وفقا للخدمات التى يقدمها كل مستوى والتعاقدات التى تمت مع ضيوف الرحمن بحد أقصى 4 أفراد فقط فى الغرفة وهناك غرف فردية وثنائية وثلاثية.

ويشدد شلبى على جميع الشركات بالالتزام بإنهاء الإجراءات على المسار الالكترونى والخاصة بتسجيل عقود السكن وخدمات الطوافة والشعائر، وعقود النقل، وتسجيل بيانات الحجاج للحصول على التأشيرة لحجاج الشركات قبل 25 ذو القعدة.

أكد رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن ضوابط التسكين تتضمن أن يكون المبنى حاصلا على ترخيص من السلطات السعودية وتتوافر به جميع الاشتراطات والمعايير مثل التهوية الجيدة والمصاعد التى تتناسب مع أعداد الحاجزين وأجهزة تكييف حديثة وعلى درجة عالية من الكفاءة، بالاضافة إلى الأثاث الفاخر بجميع الغرف ودورات المياه الكافية والمطابخ وأدوات المائدة وكولديرات لتوفير مياه الشرب المثلجة. وشدد شلبى على الشركات المنفذة لبرامج الحج أنه لا تهاون أو استثناءات فيما يخص تطبيق الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج للموسم الحالى 1440هـ الصادرة من الوزارة، والتى من بينها الالتزام بالمسافة المحددة للبعد عن الحرم المكى، ورفض المساكن التى تقع عند المطالع الحادة حرصا على راحة وسلامة الحجاج المصريين خاصة من كبار السن.

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن وزارة السياحة تواصل هذا الاسبوع فى إصدار الخطابات الموجهة من شركات السياحة للقنصلية السعودية للحصول على تأشيرات المعاينة، مشيرًا إلى أنه جرى تحديد تأشيرة واحدة فقط لكل تضامن بين الشركات فى تنظيم برامج الحج يقل عدد حجاجه عن 200 حاج.

وأوضح الغمرى أن التضامنات التى يزيد أعداد حجاجها عن 200 حاج فيمكن لها الحصول على تأشيرتين، أما التضامنات التى يزيد عدد حجاجها على 300 حاج، فيمكن لها الحصول على ثلاث تأشيرات حال رغبتها، مشيرًا إلى أن لجان وزارة السياحة ستعاين الفنادق التى سيقيم الحجاج بها للتأكد من مطابقتها للضوابط التى وضعتها الوزارة، وفى حال عدم مطابقتها سيتم اختيار غيرها.

وأوضح أن الفنادق التى جرى الموافقة عليها العام الماضى، لن تجرى معاينة لها شريطة عدم حدوث أى تغييرات عليها، كما أن الشركات المنظمة لبرامج الـ 5 و4 نجوم ستجرى عملية المعاينة وتوثيق العقود عبر المسار الإلكترونى للحج دون السفر للسعودية.

ومن جهته، قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن وفدًا من غرفة شركات السياحة، سيتوجه للسعودية خلال أيام للاتفاق مع مؤسسة الطوافة السعودية على الخدمات التى سيجرى تقديمها للحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، منوهًا إلى أن الاتفاق سيتجنب المشكلات التى حدثت العام الماضى.

ولفت إلى أن لجان وزارة السياحة ستعاين الفنادق التى سيقيم الحجاج بها للتأكد من مطابقتها للضوابط التى وضعتها الوزارة وفى حال عدم مطابقتها سيتم اختيار غيرها، مبينا أن الفنادق التى جرى الموافقة عليها العام الماضى لن يتم إجراء معاينة لها شريطة إلا يكون حدث أى تغيير فى معالمها.

فى سياق متصل وافق البنك المركزى والبنوك الحكومية «الأهلى والمصرى والقاهرة» على تدبير وتحويل المبالغ المالية الخاصة بسداد الشركات لقيمة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة بالأراضى السعودية بالريال السعودى وذلك بحد أقصى 90% من قيمة البرنامج المعلنة بالضوابط المنظمة للحج السياحى وأكدت غرفة شركات فى المنشور الذى عممته على أعضائها أنه يجوز إجراء عملية التحويل لأكثر من مرة شريطة الا يتعدى المبلغ الحد الاقصى المسموح به، مشيرة إلى ان الشركات ستدفع للبنوك مصاريف التحويل فقط ولن يتم دفع أى رسوم على تدبير العملة. وأضافت الغرفة ان هذا الاجراء يأتى فى إطار التعليمات السعودية التى تمنع الايداع النقدى فى حساب الشركات ببنك الرياض على ان تتم جميع العمليات عبر المسار الإلكترونى.