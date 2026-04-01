طهران تنبّه اليونسكو إلى احتمال استحالة تصليح أضرار في مواقع تراثية إيرانية جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية

نبّه مندوب إيران لدى اليونسكو، الثلاثاء، إلى احتمال استحالة تصليح بعض الأضرار التي لحقت بمواقع تراثية إيرانية جرّاء الضربات الإسرائيلية الأمريكية، معربا عن صدمته من حجم الدمار الذي لمسه بعد شهر من الحرب.

وتعرضت مبان تاريخية ومواقع ثقافية عدة وسواها من المعالم التراثية الإيرانية للاستهداف منذ اندلاع الحرب بعد ضربات أميركية وإسرائيلية لإيران في 28 فبراير.

وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو في إيران حسن فرطوسي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن المتخصصين الذين استُعين بهم أفادوا بأن "تصليح بعض الأضرار قد يكون مستحيلا" في قصر سعد آباد في طهران، المُدرَج على قائمة التراث العالمي لليونسكو والذي أصيب الجمعة بفعل ضربة أمريكية إسرائيلية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويضمّ مجمّع قصر سعد آباد الواسع في شمال طهران حديقة كبيرة وأجنحة بُنيت في مطلع القرن العشرين، تحوّلت إلى متاحف مخصصة للتاريخ الثقافي لإيران. كذلك يضمّ مقارّ إقامة لرئيس الجمهورية الإيرانية ومحافظ الإقليم.

وقال فرطوسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في طهران: "حتى المتخصصون يواجهون صعوبة في تقييم حجم الأضرار" التي طالت المواقع الثقافية والتراثية في مختلف أنحاء إيران.

وفي منتصف مارس، أحصت اليونسكو أربعة مواقع متضررة من بين 29 موقعا في ايران مدرجا على قائمة التراث العالمي.

والمواقع هي قصر غُلِستان الذي يُعَد من أقدم المواقع في العاصمة الإيرانية، وجامع أصفهان في وسط إيران، وقصر جهل ستون في أصفهان أيضا، والمواقع الأثرية في وادي خرم آباد (شرق).

وأشار فرطوسي إلى أن الأضرار في قصر غلستان طالت "نحو 40 في المئة من المرايا"، مشيرا إلى أنها تعود إلى نحو 220 عاما.

وشرح لوكالة فرانس برس أن الأضرار "هائلة" والوضع "كارثي" في أصفهان التي تفقّد منطقتها التاريخية، بينما "دُمِّرَ بالكامل" عدد من المواقع في خرم آباد.