الرئيس الإندونيسي يصل إلى سول في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية

وصل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، إلى سول اليوم الثلاثاء ليبدأ زيارته الرسمية لكوريا الجنوبية.

ووفقا لبيان ورد في جاكرتا، سافر برابوو والوفد المرافق له على متن طائرة جارودا إندونيسيا-1 التي هبطت في قاعدة سول الجوية، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية(أنتارا).

واستقبل الرئيس الإندونيسي، وزير المناخ والطاقة والبيئة الكوري الجنوبي كيم سونج هوان، والسفير الكوري الجنوبي المعين لدى إندونيسيا يون سونجو ورئيس بروتوكول الدولة كيم تاي جين.

ومن المقرر أن يحضر برابوو خلال زيارته لسول سلسلة من الفعاليات بما في ذلك حفل استقبال رسمي يستضيفه رئيس جمهورية كوريا.

وفي وقت سابق، غادر برابوو، والوفد المرافق له، مطار هانيدا في طوكيو باليابان بعد أن اختتم سلسلة من الزيارات الرسمية شملت لقاء مع الإمبراطور ناروهيتو واجتماعا مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي.