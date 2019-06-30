يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، غدا الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والتشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد.

يذكر أن محافظة بورسعيد تعد أول محافظة تنطلق فيها خدمات التأمين الصحي الشامل الجديدة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

وتقدم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة، الذي يعد أحد أهداف التنمية المستدامة والتي تستهدف تغطية المصريين بأعلي مستوى من الرعاية الصحية، داخل محافظة بورسعيد فى 11 مستشفى عام وتخصصى و32 وحدة ومركزا صحيا.

ويأتي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كأولوية ملحة على خريطة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي ليستهدف بها توفير مظلة تأمينية تليق بالمصريين كأحد محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري، حيث يحصل المواطنون القادرون عقب سداد الاشتراكات على جميع الخدمات الطبية والعلاجية مع صرف العلاج وفق جداول المساهمات، في وقت يتم توفير العلاج للأمراض المزمنة بالمجان.