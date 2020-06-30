الاحتلال الإسرائيلي يسلم إخطارات بوقف العمل في بئر ومساكن وحظائر بالخليل

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات بوقف العمل ببئر ومساكن وحظائر، وإزالة خيمتين في قريتي التوانة والفقرة، بمسافر يطا بمحافظة الخليل.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي -حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء- باقتحام قرية التوانة شرق يطا وأخطرت عددا من المواطنين بوقف العمل في حظيرة أغنام "بركس" وبغرفة قيد الإنشاء، وبمنزل قيد الإنشاء، ووقف العمل في خيمة سكنية، وبوقف العمل في مسكن من صفيح، وبوقف العمل في بئر لتجميع المياه وبغرفة سكنية قيد الإنشاء.

كما أخطرت قوات الاحتلال شفهيا لمواطنين بإزالة خيمتين يقطنانهما مع عائلتيهما في القرية المذكورة، كما أخطرت قوات الاحتلال مواطنا في قرية المفقرة شرق يطا بهدم مسكن من صفيح يقطنه وعائلته.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، إن هذه الإخطارات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم واجدادهم ويملكون كافة أوراقها الثبوتية، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع مستوطنات "افيجال، وماعون، وحفات ماعون"، المقامة جميعها على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد كل المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية التدخل الفوري والعاجل؛ لوضع حد لممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين، الذين يتبادلون الأدوار ويواصلون اعتداءاتهم على المواطنين ورعاة الماشية.