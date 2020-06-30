 مادورو يأمر مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا بمغادرة البلاد - بوابة الشروق
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مادورو يأمر مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا بمغادرة البلاد

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
بروكسل/بوجوتا - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 3:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 3:13 ص

أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى كاراكاس بمغادرة البلاد، بعد أن فرض التكتل الأوروبي عقوبات على أنصار الرئيس.

وقال مادورو في قصر ميرافلوريس: "كفى للاستعمار الأوروبي ضد فنزويلا. أمام سفير الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، كفى للتدخل العنصري والعنصرية".

وأضاف أن الوقت قد حان "لترتيب أعمالنا مع الاتحاد الأوروبي"، وتابع: "إذا كانوا لا يريدوننا، فيجب عليهم المغادرة".

كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أضاف 11 مسؤولا فنزويلا يوم الاثنين لقائمة عقوباته، واتهمهم بتقويض حكم القانون والديمقراطية في البلاد.

وبموجب تلك العقوبات، سيتم منع هؤلاء المسؤولين من دخول الاتحاد الأوروبي كما سيجري تجميد أصولهم.


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