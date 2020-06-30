 ماليزيا تسجل إصابتين جديدتين بكورونا.. وصفر وفيات لليوم الـ16 على التوالي - بوابة الشروق
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ماليزيا تسجل إصابتين جديدتين بكورونا.. وصفر وفيات لليوم الـ16 على التوالي

كوالالمبور - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 2:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 2:26 م

قال المدير العام لوزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، اليوم الثلاثاء، إنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف نور هشام، في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، أن 20 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 8 آلاف و354 مما يشكل 96.7% من إجمالي عدد الإصابات التي تبلغ 8 آلاف و639 إصابة.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لليوم الـ16 على التوالي، ليظل معدل الوفيات المحلي يشكل 1.4% من إجمالي عدد الإصابات، إذ بلغ إجمالي معدل الوفيات حتى الآن 121 وفاة.

وأوضح أن الإصابتين الجديدتين هما لمواطنين ماليزيين، الأولى لمواطن عائد من الخارج والثانية لمريض في مستشفى بولاية صباح الماليزية.

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