ثقة المستهلكين في أمريكا تسجل أكبر ارتفاع لها منذ أواخر 2011

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو الحالي بأعلى وتيرة لها منذ أواخر 2011، في ظل إعادة فتح الاقتصاد ورفع إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وارتفع مؤشر معهد كونفرانس بورد المستقل لقياس ثقة المستهلكين بمقدار 2ر12 نقطة إلى 1ر98 نقطة خلال الشهر الماضي وهي أكبر زيادة شهرية للمؤشر منذ أواخر 2011، وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 5ر91 نقطة فقط.

كما ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات المستهلكين الذين يستند إلى النظرة المستقبلية للمستهلكين بالنسبة للدخل والنشاط الاقتصادي وسوق العمل إلى 106 نقاط مسجلا أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. في الوقت نفسه ارتفع مؤشر الثقة في الوضع الراهن للاقتصاد بمقدار 8ر17 نقطة إلى 2ر86 نقطة وهي أكبر زيادة شهرية للمؤشر منذ 1974.

وذكرت وكالة بلومبرج أن تحسن الثقة يشير إلى أن الأمريكيين يستعيدون تفاؤلهم مع إعادة فتح النشاط الاقتصادي وبخاصة في الولايات الأشد تضررا من الجائحة مثل نيويورك، رغم ان تحسن الثقة يتركز في الفئات الأعلى دخلا من المستهلكين. ومن المحتمل أن يؤدي تجدد انتشار كورونا المستجد في بعض الولايات وإغلاق بعض المقاهي والشواطئ لاحتواء الفيروس إلى تراجع الثقة خلال يوليو المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن معهد كونفرانس بورد جمع بيانات المؤشر حتى 18 يونيو الحالي فقط وهو ما يعني أنه لم يتم رصد تأثير عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا في بعض الولايات الأمريكية إلى الارتفاع خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.