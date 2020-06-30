جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن إحباط مخطط إرهابي في فلاديكافكاز

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه أحبط هجوما في مدينة فلاديكافكاز عاصمة جمهورية أوستيا الشمالية - ألانيا ذات الحكم الذاتي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بيان للجهاز أنه "تم إحباط عمل إرهابي في مدينة فلاديكافكاز، وتم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1990 كان يستعد لزرع عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من أحد المباني الإدارية".

وأضاف البيان أن المعتقل كان يخطط للسفر إلى الشرق الأوسط "للمشاركة في أنشطة تنظيم داعش الإرهابية".

وعثر في منزله على مكونات عبوة ناسفة يدوية. كما تم العثور على رسائل من مسلحين من "داعش" موجودين في الخارج.

وقد تم فتح قضية جنائية بموجب مادة "المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية"، وستضاف إليها مادة "محاولة تنفيذ هجوم إرهابي".