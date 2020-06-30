تراجع الإنتاج الصناعي الياباني وارتفاع معدل البطالة في مايو

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قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إن الإنتاج الصناعي الياباني انخفض بنسبة 4ر8% في أيار/مايو مقارنة بالشهر السابق بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 ، بينما ارتفع معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي.

وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا في الإنتاج الصناعي.

وجاء هذا الانخفاض أكثر حدة من متوسط توقعات المحللين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيكي بيزنس ديلي" بانخفاض بنسبة 8ر5 بالمئة، بعد انخفاض بنسبة 8ر9 بالمئة في نيسان/أبريل الماضي.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم بلغ 1ر79 نقطة مقابل خط الأساس لعام 2015 البالغ 100 نقطة.

وقالت الوزارة إن المنتجين يتوقعون أن ينتعش الإنتاج الصناعي بمعدل 7ر5 % في حزيران/يونيو وأن يقفز 2ر9% في تموز/يوليو.

وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 4ر8% إلى 2ر77 نقطة في أيار/مايو مقارنة بالشهر السابق كما تراجع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 5ر2% إلى 103.4 نقطة.

كما ذكرت الحكومة أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 9ر2% في أيار/مايو من 6ر2% في الشهر السابق.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن عدد العاملين انخفض بنسبة 1ر1% عن العام السابق إلى 56ر66 مليون عامل في ثاني شهر على التوالي من الانخفاض.

واستمرت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا في اليابان لحوالي شهر حتى رفعت الحكومة الإجراء في معظم محافظاتها في منتصف أيار/مايو.

وانتهت حالة الطوارئ في بقية اليابان، بما في ذلك طوكيو، في 25 أيار/مايو.