خبير أمريكي: حالات كورونا قد ترتفع إلى 100 ألف يوميا في الولايات المتحدة

حذر أنتوني فوسي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أعضاء الكونجرس من إمكانية تسجيل الولايات المتحدة 100 ألف حالة إصابة بفيروس "كورونا" يوميًا في حال لم تتعامل الدولة مع الوباء على نحو صحيح.

وقال فوسي - في حديثه أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الأمريكي - إن البلاد تسير في "الاتجاه الخاطئ"، في ظل التفشي المتزايد للمرض في أربع ولايات، تمثل نسبة الإصابة بهم 50 % من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد.. حسبما أوردت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى منحنى الحالات الجديدة ستجدون أننا نسير صوب الإتجاه الخطأ، لذا نحتاج إلى القيام بشئ يمنع حدوث ذلك، علينا التحرك وبسرعة".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تسجل الآن نحو 40 ألف إصابة جديدة في اليوم، متجاوزة بذلك الأرقام السابقة التي تم تسجيلها في أبريل عندما كانت نيويورك بؤرة تفشي الوباء.

ويتفشى الفيروس الآن في أربع ولايات أمريكية هي تكساس وأريزونا وفلوريدا وكاليفورنيا.