 الحماية المدنية تُنقِذ قط علِقَ أعلى جهاز تكيف في الإسكندرية - بوابة الشروق
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الحماية المدنية تُنقِذ قط علِقَ أعلى جهاز تكيف في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 3:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 3:21 م

أنقذت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بإشراف العميد محمد الحلو، حيوان "قط" كان عالقًا أعلى جهاز تبريد "تكييف" مُثبت في شقة سكنية "مُغلقة"، كائنة في منطقة سابا باشا، شرقي الإسكندرية.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة، من سيدة حول سقوط "قط" من شرفة منزلها على تكييف شقة "مُغلقة" وأخفق السكان في إنقاذه.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، فإنه وبانتقال سيارة تابعة لإدارة الدفاع المدني، إلى موقع العقار، تم إنقاذ القط بسلم هيدروليكي، وتسليمه لصاحبته، التي أثنت على استجابة واهتمام الشرطة بالبلاغ، وعدم تجاهله كونّه "قط".

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