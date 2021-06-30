محافظ الأقصر يهنيء الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك المناسبة الغالية التي ضرب فيها شعب مصر العظيم وقواته المسلحة أروع وأنبل الأمثلة في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وهويتها في مرحلة فارقة من تاريخ الوطن؛ راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.