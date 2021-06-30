قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن معدل النمو في العالم كافة تراجع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، بينما تمكنت الوزارة من جذب 9.6 مليار دولار خلال هذا العام، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر جعلها قوية وصلبة أمام جائحة كورونا بالمقارنة مع دول كثيرة جدًا.

وأكدت الوزيرة، الحاجة لهذه المشروعات من أجل زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل والقروض التي تحصل عليها الوزارة منخفضة التكلفة للبعد عن التمويلات مرتفعة التكلفة.

ولفتت إلى أن أي مواطن يستطيع تصفح موقع الوزارة لمعرفة المشروعات التنموية في مختلف المحافظات وكم عدد المستفيدين منه وجهات التمويل، وكافة التفاصيل، مشددة على أن هذا الإفصاح من قبيل الشفافية والحوكمة التي تتبعها الدولة المصرية.



