عبدالمنعم سعيد: لا مدينة أو منطقة في مصر إلا وتشهد تغييرا في نمط الحياة والرزق

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه لا توجد مدينة أو منطقة في مصر إلا وتشهد تغييرًا في نمط الحياة والرزق، بعد 7 سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الأرقام الخاصة بالبطالة والتضخم دليل على التغيير الذي شهدته مصر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن تحقيق نمو اقتصادي إيجابي بالرغم من جائحة كورونا، وما تشهده الدولة من مشروعات، يخلق فارقًا في حياة المواطنين.

وأشاد بدور الدولة في العمل على تطوير العشوائيات بالتوازي مع تطوير الريف المصري وتوسيعه من خلال مشروع «الدلتا الجديدة»، موضحًا أن الريف المصري الجديد يتعامل مع الزراعة كصناعة حديدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن بدء تحديث قرى الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة» ثورة كبيرة تدعو إلى التأمل، مؤكدًا أن المبادرة تمثل قوة دفع كبيرة للدولة.