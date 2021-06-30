شيفتشنكو: سنلعب بقلوبنا أمام إنجلترا

قال أندريه شيفتشنكو مدرب أوكرانيا، إن فريقه لن يشعر بالخوف من فوز إنجلترا 2-صفر على ألمانيا في ستاد ويمبلي، في ثمن نهائي بطولة أوروبا 2020، بل سيملك الدوافع لتحقيق مفاجأة في ربع النهائي بروما، السبت المقبل.

وانتزعت أوكرانيا بطاقة التأهل إلى دور الثمانية بالفوز 2-1 على السويد، بعد وقت إضافي يوم الثلاثاء، بفضل هدف أرتيم دوفبيك في الثانية الأخيرة، بعدما أطاحت إنجلترا بألمانيا، بهدفين في الشوط الثاني من رحيم سترلينج وهاري كين.

وقال شيفتشنكو في مؤتمر صحفي "إنجلترا فريق رائع وتملك لاعبين بدلاء رائعين وجهازا تدريبيا مميزا، ونحن ندرك مدى صعوبة المباراة".

وأضاف "لقد تابعت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، لكن لم أشاهد مواجهة ألمانيا لأننا كنا نستعد للعب ضد السويد. يكون من الصعب جدا التسجيل أمامها لكن نقاط قوتها لا يجب أن تخيفنا".

وتابع "هذا يجب أن يمنحنا الدوافع لأن كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم كما هو الحال في الحياة، وسنلعب بقلوبنا حتى نقدم للجماهير ما يجعلها تدعمنا حتى بشكل أكبر".

ولم تستقبل إنجلترا أي هدف في البطولة، حيث فازت على كرواتيا وجمهورية التشيك 1-صفر في دور المجموعات، كما تعادلت دون أهداف مع إسكتلندا.

وأشاد أولكسندر زينشينكو، الذي سجل هدف أوكرانيا الأول وصنع الهدف الثاني أمام السويد، بزميله في مانشستر سيتي سترلينج الذي سجل ثلاثة من أربعة أهداف لإنجلترا في بطولة أوروبا 2020.

وقال زينشينكو "سترلينج من أفضل اللاعبين في مركز الجناح في العالم، وفي الوقت الحالي هو يصنع كل الفارق مع إنجلترا".

وأضاف "سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالة دفاعية لإيقافه، لكن سيكون ذلك صعبا لأنه يعيش حالة تألق".