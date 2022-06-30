وزير التجارة الجزائري: نرحب بإنشاء شراكة فعالة مع مصر

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، اليوم الخميس، عن حجم المبادلات التجارية الجزائرية – المصرية خلال سنة 2021.

وبحسب ما نشره موقع «النهار» الجزائري، اليوم الخميس، أكد في كلمة له بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري، أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين بلغ 787 مليون دولار سنة 2021، بزيادة 5.5 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن المبادلات التجارية الجزائرية تتم مع شركائها في أوروبا وخارجها، وتتوسع إلى البلدان الإفريقية، معلنًا عن قرار بلاده بإعفاء 90 بلدا إفريقيا من دفع الرسوم الجمركية.

كما دعا إلى تفعيل الاندماج البيني مع البلدان الإفريقية، والتنويع الاقتصادي من خلال قانون الاستثمار الجديد، الذي يحمل في طياته تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين الأجانب، على -حد قوله-.

إلى جانب ذلك أكد رزيق، أن الجزائر ترحب بإنشاء شراكة فعالة مع مصر، داعيا المستثمرين المصريين الى تعزيز تواجدهم في الجزائر، ودفع علاقات التعاون بين البلدين.