أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس، ارتفاع أسعار الواردات في ألمانيا الشهر الماضي بنسبة 0.9% في حين توقع المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم ارتفاعها بنسبة 1.5%.

وكانت الأسعار زادت في أبريل الماضي بنسبة 1.8% شهريا.

وفي الوقت نفسه، زادت أسعار الواردات الشهر الماضي بنسبة 30.6% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 31.5% بعد زيادتها بنسبة 31.7% سنويا خلال أبريل الماضي.

كان مكتب الإحصاء الاتحادي أعلن أمس تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا خلال الشهر الجاري بنسبة 7.6% مقابل 7.9% في مايو الماضي.

وجاءت زيادة الأسعار بشكل عام خلال الشهر الحالي نتيجة الارتفاعات القوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية ليصل معدل التضخم بذلك إلى أعلى مستوى له منذ نحو 50 عاما.

وأوضحت البيانات الأولية أن الارتفاع كان ملحوظا على نحو خاص في أسعار الطاقة التي ارتفعت في الشهر الجاري بنسبة 38% والمواد الغذائية بنسبة 12.7%.